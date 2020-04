Coronavirus: Unicredit sigla protocollo con Sace, attivate tutte le misure dl liquidità

Spettacolo

Gianna Nannini canta su Facebook "Sei nell'anima" ma è l'imitatore Andrea Bellotti

In queste giornate, con la gente chiusa in casa per paura del Coronavirus e per adempiere agli obblighi imposti dai decreti ministeriali, il giovane poliziano Adrea Bellotti in arte Andy, sta riscuotendo un discreto successo con le sue performance sul proprio profilo Facebook. L'imitatore trasformista, che di recente ha anche partecipato al film sulla vita di Alberto Sordi prodotto dalla Rai, fa ...