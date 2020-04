Coronavirus: Lega, sì a Mes senza Camere un crimine, sfiducia a Gualtieri**

Roma, 24 apr. (Adnkronos) - “Sostenere e appoggiare il Mes senza aver consultato le Camere è un atto contro la legge, contro il Parlamento, un crimine contro l’Italia, contro l’interesse nazionale, contro il futuro dei nostri figli”. Lo affermano i capigruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, e alla Camera, Riccardo Molinari, annunciando la presentazione di una mozione di sfiducia individuale nei confronti del ministro dell’Economia Roberto Gualtieri.

“Denunciamo questo governo -spiegano- per aver condotto trattative in Europa senza la legittimazione del Parlamento, per avere, di fatto, già accettato come strumento il Mes: mettere a rischio il futuro del Paese, la nostra economia non può passare sotto silenzio. Visto che il governo ha impedito un legittimo voto in Parlamento, ogni singolo parlamentare si assuma ora la responsabilità di avallare le scelte compiute personalmente dal ministro Gualtieri decidendo se debba restare o meno al suo posto".