Eni: Descalzi, 'qualche segnale di graduale ripresa consumi in II trimestre'

Roma, 24 apr. (Adnkronos) - "Probabilmente qualche graduale segnali ripresa dei consumi si dovrebbe registrare nel secondo trimestre dell'anno". Ad affermarlo è l'ad di Eni, Claudio Descalzi nel corso della conference call con gli analisti in occasione della presentazione dei risultati del primo trimestre. "La pandemia Covid-19 ha colpito in diverse parti del mondo e in momenti diversi. Probabilmente una qualche graduale ripresa dei consumi si dovrebbe registrare nel secondo trimestre dell'anno. Non posso quantificarli", sottolinea Descalzi.

Per quanto riguarda l'andamento dei prezzi del petrolio, Descalzi quando il taglio dell'Opec Plus sarà implementato "si dovrebbe registrare un aumento dei prezzi. Ma per capire se questo avrà un impatto positivo per la ripresa bisogna anche vedere l'impatto nel tempo dell'emergenza Covid-19. La situazione è molto volatile. Si capirà meglio a maggio e giugno".