Coronavirus: Fornaro, 'Ue direzione giusta ma troppo lenta'

Roma, 24 apr. (Adnkronos) - "In economia la velocità di risposta a shock sistemici è fondamentale. L'Europa si sta muovendo nella direzione giusta grazie anche all'azione del Governo italiano, ma lo sta facendo troppo lentamente rischiando così di vanificare gli sforzi. Imprese e famiglie hanno bisogno di sentire l'Europa dalla loro parte proprio in un momento come questo con una recessione senza precedenti con effetti drammatici sull’occupazione". Lo sottolinea il capogruppo di LeU alla Camera, Federico Fornaro.