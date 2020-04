Coronavirus: Gasparri, 'sorpresi per Anpi in piazza e funerali no'

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - “Francamente siamo sorpresi. Un funerale no. Una messa, neanche con le persone a distanza, no. Ma l’Anpi può fare le celebrazioni del 25 aprile. Direttive sorprendenti. Anche nell’emergenza, discriminazioni e faziosità”. Lo scrive in un tweet il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.