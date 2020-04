Coronavirus: Di Giorgi-Siani (Pd), 'servono mascherine per bambini'

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "I bambini sono stati certamente tra i più penalizzati in questa fase di lock down, non vorremmo che venissero dimenticate le loro esigenze anche nella fase della ripartenza cui stiamo lavorando”. Lo sottolineano i deputati dem, Rosa Maria Di Giorgi e Paolo Siani, componenti della Commissione Infanzia e adolescenza.

“Il tema delle protezioni individuali - spiegano i deputati -, soprattutto in vista di una ripresa, sia pur parziale delle attività didattiche, è quanto mai urgente. Al momento però non esistono dispositivi di protezione che siano adeguati ai bisogni dei più piccoli. Infatti uno dei requisiti essenziali affinché una mascherina sia effettivamente protettiva è che abbia una buona aderenza al viso di chi la indossa. Per questo motivo per i bambini vanno previste mascherine di taglia appropriata".

"Considerando che la popolazione in età pediatrica che si trova spesso al di fuori dell’ambiente familiare parte dai tre anni, è evidente che dovranno essere rese disponibili sul mercato mascherine di molte taglie diverse. Chiediamo dunque al governo - concludono i parlamentari - che si attivi per promuovere la promozione e la distribuzione di mascherine adatte ai bambini, al fine di permettergli quanto prima il recupero in tutta sicurezza della socialità, così indispensabile soprattutto per loro”.