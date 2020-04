Coronavirus: Renzi, 'misure per bambini, non votano ma sono cittadini'

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "Anche se non hanno diritto al voto, i bambini sono cittadini. E saranno loro a pagare economicamente la crisi. Perché è vero che noi abbiamo fatto il lockdown per salvare gli anziani. Ma pagheremo questi sforzi con l’aumento del debito. Cioè pagheranno i nostri figli. Enea salva Anchise, per riprendere il capolavoro di Virgilio e la statua del Bernini. Ma il conto lo paga Ascanio, non dimentichiamolo. Mettiamo misure per i minori e per la famiglia". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.