Giornalisti: Tajani, 'da Mediaset mai atteggiamento anti meridionale'

Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "Mario Giordano ha fatto bene a sottolineare l'atteggiamento della sua trasmissione e di Mediaset. Io ho il sangue meridionale nelle vene e per questo mi ha fatto piacere ascoltare le sue parole. Non c'è mai stato in Mediaset un atteggiamento contro i meridionali". Lo ha detto Antonio Tajani, vicepresidente Fi, al Tg4.

"L'Italia del Sud ha dato molto a questo Paese, dall'unità nazionale alla crescita economica, e penso ai tanti lavoratori che hanno permesso per esempio ad aziende del Nord come la Fiat di diventare protagoniste nel mondo. Penso ai tanti immigrati italiani che hanno reso onore al nostro Paese, ai caduti in guerra e a quello che ancora fa il popolo del Sud in un contesto complessivo".

"Viva l'Italia unità, da Nord a Sud senza guerre, siamo tutti italiani e siamo fieri e orgogliosi di esserlo. Insieme meridionali e settentrionali usciremo da questo momento così difficile. Ancora complimenti al direttore Giordano per le sue parole".