Coronavirus: Berlusconi, 'su garanzia a banche per prestiti giungla burocratica'

Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "Sulla garanzia alle banche per la concessione di prestiti alle imprese, con importi comunque insufficienti e scadenze di restituzione troppo ravvicinate, siamo in una vera giungla burocratica con tempi che rischiano di essere assolutamente inadeguati alle necessità delle imprese. Anche la moratoria fiscale che chiediamo deve essere chiara, netta e deve coprire almeno tutto il 2020". Lo ha detto Silvio Berlusconi nella riunione in videoconferenza con i responsabili dei 29 dipartimenti di Forza Italia guidati dal responsabile nazionale Giorgio Mulè.

"In parallelo al blocco delle attività era necessario mettere in atto dal principio alcune azioni fondamentali per garantire il reddito ai lavoratori che perdevano il posto o stavano a casa e garantire il reddito ai lavoratori autonomi".