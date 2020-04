Coronavirus: assessore Istruzione Lombardia, 'non so come arriveremo a settembre'

Milano, 22 apr. (Adnkronos) - "Le scuole dovrebbero riaprire a settembre, abbiamo avuto un incontro con il ministro Lucia Azzolina, ne attendiamo un altro per decidere insieme il calendario e poi ci sono delle cose che vanno concordate". Lo dice l'assessore all'Istruzione della Lombardia, Melania Rizzoli, nella video diretta quotidiana della Regione.

"Non sappiamo come arriveremo a settembre. Dovrebbero riaprire tutte insieme ma bisognerà vedere in che condizioni ci arriveremo", afferma. "Io - dice - mi auguro che il ritorno a scuola possa essere garantito, noi siamo stati i primi a sospendere la scuola, ma abbiamo privato questi ragazzi di quattro mesi. Abbiamo attivato la didattica online, in Lombardia ha funzionato, purtroppo non in altre regioni. E molte famiglie non hanno più di un computer".

L'assessore aggiunge: "Se fossi stata ministro dell'Istruzione avrei contattato le maggiori case di produzioni di computer e strumenti digitali per consegnare un pc a tutti gli studenti e permettere a tutti di proseguire gli studi online in modalità di emergenza e contribuire allo sviluppo digitale del Paese".