Coronavirus: in Lombardia 161 morti, nuovo calo ricoveri (2)

(Adnkronos) - "Ormai da 18 giorni c'è un costante calo dei ricoveri sia in terapia intensiva che nei reparti ordinari di medicina generale, questo conferma il trend epidemiologico in calo", dice nella video diretta l'assessore regionale all'Istruzione Melania Rizzoli, che è anche un medico. "Questo non vuol dire che dobbiamo diminuire la nostra attenzione, non stiamo ancora andando verso la fine dell'epidemia", afferma.