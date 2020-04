Coronavirus: Bianchi (Gdf), 'non da sottovalutare rischio infiltrazioni criminali'

Azzolina: "Didattica a distanza per il 94% degli studenti"

(Agenzia Vista) Roma, 22 aprile 2020 Azzolina didattica a distanza per il 94 percento degli studenti "L'orientamento è riprendere l'attività didattica in aula, ma solo quando il quadro epidemiologico lo consentirà, alle condizioni ragionevoli di sicurezza per tutti: per gli alunni, per il personale scolastico e, di riflesso, per l'intera nazione" così il Ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina ...