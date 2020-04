Coronavirus: focolaio in casa di riposo Caltagirone, in 8 trasferiti al Gravina

Palermo, 22 apr. (Adnkronos) - Otto pazienti, provenienti dalla Casa di riposo di Caltagirone dove si sono registrati i casi di contagio da Covid, sono stati ricoverati ieri all'ospedale Gravina. Le loro condizioni sono stazionarie. Continua, anche in queste ore, l’attività di monitoraggio presso la Casa di riposo, disposta dalla direzione sanitaria dell'Asp di Catania e che la sinergia fra i servizi ospedalieri e i servizi territoriali di Caltagirone. Per la Casa di riposo sono stati disposti gli interventi di sanificazione, definite le misure di isolamento per i pazienti non-Covid e la separazione dei percorsi e delle aree infettive da quelle non-Covid. Il Dipartimento di prevenzione dell’Asp di Catania ha già emanato i provvedimenti di isolamento domiciliare per gli otto operatori della struttura risultati positivi ai tamponi, mentre l'Unità di Igiene pubblica di Caltagirone sta ricostruendo la catena dei 'contatti stretti' per sottoporli a tampone e contenere i contagi.