Migranti: sindaco Lampedusa, 'si valuta nostra richiesta su nave accoglienza'

Palermo, 22 apr. (Adnkronos) - "Ho avuto rassicurazioni sul fatto che la nostra richiesta di avere una nave dell'accoglienza vicina Lampedusa è stata valutata. Probabilmente già la prossima settimana potrebbe essere messa a disposizione, tra Lampedusa e Porto Empedocle, una nave per la quarantena dei migranti". Lo ha detto il sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello, in videocollegamento con il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen. Martello ha posi spiegato di avere emanato una ordinanza "per applicare la quarantena nellhotspot dove oggi abbiamo 115 migranti a fronte dei 96 che può contenere e più aumenta il numero di persone più diminuisce lo spazio interpersonale". "La quarantena non viene fatta rispettare e ogni volta che esce qualcuno si crea un allarme sociale. Chiediamo il rispetto delle regole per tutti", ha detto il sindaco delle Pelagie, collegato via Skype.