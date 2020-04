Coronavirus: Madia, 'da un mese che parlo di esaminare fase 2'

Roma, 22 apr. (Adnkronos) - ”Ormai un mese fa ho detto che dovevamo tutti iniziare a discutere del come della fase 2. Secondo me avremmo potuto farlo prima, non è tardi ovviamente, non è tardi perché siamo ancora nella fase 1”. Lo ha affermato Marianna Madia, deputata del Partito democratico, ad 'Agorà' su Raitre.