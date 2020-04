Coronavirus: comitato parenti Trivulzio, 'grati a sindaco per telefonata vicinanza'

Milano, 21 apr. (Adnkronos) - "Siamo contenti che il sindaco Beppe Sala ci abbia telefonato per esprime la sua vicinanza ai parenti delle vittime del Pio Albergo Trivulzio. Siamo grati al sindaco per aver ascoltato e compreso il nostro grido d’allarme per quanto sta accadendo e siamo convinti che il suo ruolo istituzionale sia fondamentale per ottenere verità e giustizia su questa triste vicenda". Lo dichiara Alessandro Azzoni, portavoce del Comitato Giustizia e Verità per le vittime del Trivulzio.

"Inoltre, riteniamo molto positivo che oggi in Consiglio regionale un gruppo di consiglieri abbia avanzato un'interrogazione urgente al presidente Fontana per chiedere trasparenza su quando accade alla Baggina per sapere i numeri su: presenze ospiti, tamponi effettuati, pazienti positivi al Covid19, decessi, personale sanitario in servizio e ovviamente sulle condizioni di salute di degenti, medici e infermieri".