Coronavirus: Calenda, 'tavolo confronto e poi governo unità nazionale' (3)

(Adnkronos) - "Abbiamo bisogno di un governo di unita' nazionale politico, formato dalle personalita' meno conflittuali dei diversi schieramenti, capace di assicurare un consenso ampio a profondo nel Paese davanti alle decisioni difficili, ma necessarie, che si dovranno prendere. Per questo, noi di Azione riteniamo indispensabile che le forze politiche di maggioranza e opposizione aprano immediatamente un tavolo di confronto per verificare la possibilita' di dar vita a un programma comune. E' fondamentale che questo confronto non nasconda i punti piu' sensibili di differenza. A chi obiettera' che tutto cio' e' impossibile, rispondiamo che ci sono momenti nella storia in cui le cose impossibili diventano inevitabili".