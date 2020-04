Palermo: sorpreso in strada a spacciare, pusher arrestato dopo inseguimento

Palermo, 21 apr. (Adnkronos) - Un pusher 20enne è stato arrestato dalla Polizia a Partinico, nel Palermitano, dopo un breve inseguimento. Il giovane, noto alle forze dell’ordine per i precedenti in tema di spaccio di droga, è stato notato dagli agenti in piazza Poetessa Bonura mentre confabulava con un’altra persona, che dopo essersi avvicinata in sella a una bici si era subito allontanata. Alla vista dei poliziotti il 20enne si è dato alla fuga, cercando di far perdere le proprie tracce tra le vie del centro e abbandonando anche un involucro con 10 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. Dopo un breve inseguimento il giovane spacciatore è stato bloccato nei pressi di via Garofalo. Addosso aveva 50 euro in banconote di piccolo taglio, ritenute dagli investigatori provento dell’attività di spaccio. Per il 20enne sono scattate le manette e anche le sanzioni amministrative per la violazione delle misure disposte dal Governo per il contenimento dell’emergenza sanitaria in atto.