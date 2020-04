Coronavirus: Crimi, 'subito reddito emergenza per 3 mln italiani'**

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - Subito reddito di emergenza per tre milioni di italiani. Lo afferma il una nota il capo politico del M5S, rivendicando come il reddito di cittadinanza abbia attenuato gli effetti dell'emergenza Covid-19.

"Secondo l'osservatorio Inps sono oltre 142mila i nuclei che, nel bimestre febbraio-marzo, hanno presentato domanda per il reddito o la pensione di cittadinanza , facendo segnare un incremento dell'8.5% -scrive Crimi nella nota-. I nuclei beneficiari, sempre nello stesso periodo, sono passati da 1,11 agli attuali 1,28 milioni. Un incremento rispetto ai mesi precedenti che evidenzia come ci siano ancora fasce della popolazione italiana che versano in condizioni di difficoltà , che si stanno ampliando a causa dell'emergenza Coronoavirus. Il Reddito e la penione di cittadinanza, che il Movimento ha voluto e difeso con forza per anni, stanno dimostrando oggi più che mai la loro importanza: è davvero una fortunata il fatto che l'anno scorso siamo riusciti finalmente a introdurre questa misura di civiltà. Ma, alla luce di quanto sta accadendo, dobbiamo fare di più e presto: per questo nel Decreto aprile sarà inserito anche il Reddito di Emergenza, finanziato con 3 miliardi di euro e che sosterrà 3 milioni di cittadini. Non lasceremo indietro nessuno, non possiamo permettercelo: questa battaglia senza precedenti nella nostra storia repubblicana la dobbiamo vincere tutti insieme", conclude il capo politico del M5S.