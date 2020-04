Coronavirus: M5S Ars, 'test sierologici? Categorie a rischio escluse da Regione'

Palermo, 20 apr. (Adnkronos) - "Se da un lato bene la Regione siciliana ha fatto bene a includere nella platea dei test sierologici categorie importanti come gli operatori sanitari e gli operatori delle forze dell'ordine, dall'altro lato non possiamo notare come sia stata clamorosa la dimenticanza di categorie di lavoratori a stretto rischio e a stretto contatto con il pubblico". Così la deputata del M5S all'Ars Jose Marano che ha annunciato la presentazione di un ordine del giorno per chiedere al governo di estendere i test sierologici a categorie come gli autisti di mezzi pubblici, portalettere e sportellisti delle poste e delle banche. "Categorie - sottolinea Marano - che sono state colpevolmente dimenticate dal governo regionale e che, in questa fase difficile per il Paese, hanno dimostrato abnegazione e professionalità continuando a lavorare pur esposti a concreti rischi di contagi. Chiederò di inserirle nella platea da sottoporre a screening".