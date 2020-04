Coronavirus: Cgil Sicilia, 'da Regione nessun contributo in più per affitti'

Palermo, 20 apr. (Adnkronos) - "In realtà la Regione siciliana non ha previsto nessuna risorsa nuova per sostenere chi, in questi mesi, in conseguenza del coronavirus, non può e non potrà pagare i canoni di locazione e rischierà di essere sfrattato". A rilevarlo è il segretario regionale del Sunia Giusy Milazzo che sottolinea come "i 7 milioni e 300 mila euro per contributi all’affitto, sbandierati dalla Regione come risposta all’emergenza, sono fondi che erano previsti e non erano spesi con bando antecedente all’emergenza sanitaria".

"Nella legge finanziaria in discussione all’Ars - dice - non è prevista alcuna nuova somma aggiuntiva che a nostro avviso è invece una necessità". Il Sunia parla di "indifferenza della politica", di "incapacità a cogliere la gravità del momento" e del "tentativo di utilizzare lo stato di bisogno di una parte importante della popolazione per operazioni che non contribuiscono certo a creare un clima di collaborazione con il sindacato e un clima di fiducia con i cittadini".