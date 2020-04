Sicilia: FI, 'rimpasto? Spinta per l'isola, non abbiamo sete di poltrone'

Palermo, 20 apr. (Adnkronos) - "In un momento come quello che stiamo vivendo, la priorità di Forza Italia è inserire nella legge di stabilità, che approderà in Aula, misure e aiuti concreti per far ripartire la Sicilia e preparare la cosiddetta fase 2. Il nostro obiettivo è allontanare l’incubo recessione e aiutare le nostre aziende, costrette a subire una crisi forse più grave di quella finanziaria del 2008, ad uscire dal pantano provocato dalle conseguenze dell’epidemia coronavirus. Se Forza Italia, con tutta la maggioranza, ha iniziato a parlare di possibili cambi in giunta, da realizzare dopo l’approvazione della manovra, lo ha fatto per dare una nuova spinta propulsiva a questo governo e nell’interesse della Sicilia che ha bisogno di una marcia in più, non certo perché spinti dalla ricerca di nuove poltrone". Così, in una nota, il presidente della commissione Bilancio dell’Ars Riccardo Savona.

"La scelta del governo Musumeci di adottare una linea dura è risultata vincente - aggiunge - I numeri del contagio piuttosto contenuti rispetto ad altre regioni parlano da soli. L’impegno della giunta, per affrontare l’emergenza, è stato notevole sia sul piano sanitario che su quello economico. E' chiaro che, di fronte a un nemico sconosciuto da combattere, governare significa metterci la faccia, assumersi responsabilità importanti e prendere decisioni anche impopolari ma necessarie".