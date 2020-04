Coronavirus: Pd, 'su app norma e comunicazione chiara a cittadini'

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "La app di contact tracing è uno strumento utile se inserita in una strategia complessiva a cominciare da un forte coordinamento con il SSN e la strategia sui test. Occorre però prima, per la delicatezza dei temi che si affrontano, procedere con un passaggio parlamentare in linea con le indicazioni del Garante per la privacy e con il quadro europeo". Lo scrive in una nota la deputata e responsabile Innovazione della segreteria Pd Marianna Madia.

"Perché questa app sia davvero utile ai fini della sorveglianza sanitaria e della prevenzione i cittadini devono percepirla affidabile e sicura, mentre la confusione rischia di generare sfiducia e incertezza. Per questo occorre trasparenza e una comunicazione ordinata e chiara ai cittadini".