Coronavirus: Gallera, 'Lombardia ha salvato il Sud'

Milano, 20 apr. (Adnkronos) - La Lombardia ha salvato il Meridione. Ne è convinto l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, in un'intervista su Libero, dove rivendica il ruolo della Regione nella difesa della tenuta del sistema sanitario nazionale. A chi parla di commissariamento, dice: "Ma siamo alla totale deformazione della realtà. Non si può paragonare la Lombardia ad altre regioni dove non ci sono stati focolai come i nostri. Peraltro sembra che qualcuno abbia completamente perso la memoria. Possibile non ricordare - fa notare su Libero - che ai primi di marzo i sindaci e gli scienziati dicevano che le città non si dovevano fermare, che il Covid era un’influenza, che tutto si sarebbe risolto velocemente? Siamo stati gli unici a chiedere misure più incisive al governo".

Secondo Gallera, "le misure che abbiamo previsto hanno prodotto un grande risultato, noi avevamo di fronte proiezioni agghiaccianti fatte dai nostri analisti, per questo abbiamo messo in campo misure di contenimento per evitare di avere centinaia di migliaia di contagiati in più. Senza le misure adottate grazie alle nostre insistenze sarebbe stato un disastro".

Quindi il Sud è stato salvato dal Nord? "Certo, assolutamente. Se noi non ci fossimo opposti con rigidità al governo il Sud il 7 marzo - afferma - non sarebbe stato chiuso. Invece abbiamo sbattuto i pugni sul tavolo chiedendo misure restrittive. Grazie a questo le altre Regioni ci hanno seguito e abbiamo ridotto il contagio. Ora tutto deve ripartire, ma nella garanzia della massima sicurezza sanitaria".