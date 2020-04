Nomine: Tinagli, 'governo ricordi che esistono molte valide donne manager'

Roma, 19 apr. (Adnkronos) - So di non avere voce in capitolo sulle nomine ai vertici delle partecipate e tutti i nomi in ballo sono validi, ma vorrei segnalare a Palazzo Chigi e al ministero dell'Economia che in Italia esistono anche molte donne manager, economiste, preparate e determinate. Un piccolo sforzo". Lo scrive su Twitter Irene Tinagli, europarlamentare dell'Alleanza progressista dei Socialisti e dei democratici e presidente della Commissione Econ del Parlamento europeo.