Coronavirus: M5S, 'in Lombardia responsabilità politiche gravissime'

Social

Chiara Ferragni e Fedez: ginnastica, baci e prese in giro. Guarda il video

Attività fisica e baci. Anche per Chiara Ferragni e Fedez non mancano gli allenamenti nelle lunghe giornate di quarantena a causa del Coronavirus. E come al solito scherzano e giocano con i video che puntualmente poi pubblicano sui loro profili social. Nella prima parte è Fedez a prendere in giro la moglie. Entra all'improvviso nella stanza degli attrezzi e mentre lei è sul tapie roulant la ...