Coronavirus: Bonelli (Verdi), 'La Russa offende vittime coronavirus'

Roma, 18 apr. (Adnkronos) - “In piena epidemia da Covid19 Fratelli d’Italia propone di di dedicare il 25 aprile alle vittime da coronavirus, e lo fa attraverso La Russa: questa è una proposta offensiva per le famiglie che hanno subito la perdita dei propri cari perché gli italiani sanno bene che la proposta di La Russa è strumentale oltre che indecente, che fa queste affermazioni perché ha una difficoltà ontogenetica a dichiararsi antifascista come è scritto nella nostra Costituzione". Lo afferma il coordinatore nazionale dei Verdi Angelo Bonelli.

"Il partito della Meloni non usi strumentalmente i morti da Coronavirus e abbia rispetto per chi vive oggi questo dramma che non vuole essere usato per questa inaccettabile battaglia ideologica -aggiunge- da parte di chi ancora oggi non si riconosce nella data del 25 aprile, posizioni che sono fuori dalla nostra Costituzione".