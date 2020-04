Coronavirus: Magi, 'ampia regolarizzazione migranti è interesse Paese'

Roma, 18 apr. (Adnkronos) - "Un provvedimento di regolarizzazione degli stranieri irregolari risponde all'interesse generale del nostro Paese per molti motivi, per questo è necessario ed urgente. E' anche opportuno che tale provvedimento non sia limitato ai lavoratori dell'agricoltura e dell'allevamento come sembrerebbe dalle bozze di decreto in circolazione in queste ore ma che sia il più ampio possibile". Lo afferma il deputato Radicale di Più Europa Riccardo Magi.

"In questo senso e per non perdere altro tempo, il governo -propone- colga l'occasione offerta da un mio emendamento al 'Cura Italia' in discussione nei prossimi giorni alla Camera, un emendamento che raccoglie una parte significativa del contenuto della proposta di legge frutto della campagna 'Ero straniero', attualmente in discussione in prima commissione e di cui sono relatore".