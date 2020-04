Coronavirus: Cgil Sicilia, 'utile intervento Emergency a Siracusa, stop polemiche'

Palermo, 18 apr. (Adnkronos) - "L’idea di chiedere la collaborazione di Emergency per supportare le strutture sanitarie e di assistenza di Siracusa va accolta senza esitazione, mettendo al primo posto la salute pubblica. Si metta stop, dunque, alle polemiche e si affrontino subito i problemi reali nell’interesse di tutti". Lo dicono i segretari generali della Cgil e della Funzione pubblica siciliane, Alfio Mannino e Gaetano Agliozzo, che intervengono a sostegno della proposta avanzata dalla Camera del lavoro aretusea alla direzione dell’Azienda sanitaria provinciale di chiedere il supporto di Emergency "per riprendere in mano le redini di una gestione sanitaria - dicono Mannino e Agliozzo - che ha mostrato molte falle". Nei giorni scorsi la Cgil aveva chiesto la sostituzione dei vertici dell’Asp. "Mentre nulla si muove fuorché il furore della polemica noi guardiamo avanti - dicono i due leader sindacali -. C’è bisogno di ripristinare la funzionalità del sistema sanitario a Siracusa e un clima di fiducia e sicurezza tra gli operatori e presso la collettività. A questo punto la soluzione Emergency, che sta già operando in altre aree del Paese e che possiede competenze e know how avanzati per affrontare le crisi sanitarie, ci pare un buon modo per uscire da un’impasse che è grave in un momento in cui c’è da assicurare la salute pubblica e la ripresa in sicurezza delle attività produttive e sociali".