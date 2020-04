Coronavirus: Berlusconi, 'unità centrodestra non sarà mai in discussione'

Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "Non drammatizzerei" le divergenze sull'utilizzo del Mes emerse all'interno del centrodestra, anche se "abbiamo certamente un'opinione diversa dai nostri alleati ma solo su questa specifica questione". Lo ha sottolineato Silvio Berlusconi, ai microfoni di Radio Subasio.

"Del resto -ha aggiunto- siamo una coalizione, non un partito unico, l'imporante è condividere una sintesi su un programma per l'Italia. Nella coalizione di centrodestra noi siamo la componente liberale, cristiana, europeista, legata ai valori dell'Occidente, siamo una componente indispensabile per un centrodestra vincente che sappia governare. Quindi nessuno si illuda, perchè l'unità del centrodestra non è e non sarà mai in discussione".