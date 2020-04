Coronavirus: Parrini (Iv), 'Lega-Fdi contro egoismo Ue e poi votano no a eurobond'

Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "Il voto del Parlamento Ue in favore di una politica di piena solidarietà continentale tramite un grande Piano di Ricostruzione europeo è un fatto politico importante. La Lega e Fdi che in Italia fanno propaganda contro l'egoismo europeo e a Bruxelles votano contro gli eurobond compiono un atto che si commenta da solo. Nelle loro posizioni non c'è purtroppo un briciolo di buonafede”. Lo scrive su Fb il senatore Dario Parrini, capogruppo dem in Commissione Affari costituzionali.