Migranti: Palermo, nave Rubattino raggiunge alan Kurdi per inizio trasbordo

Palermo, 17 apr. (Adnkronos) - È partita da poco, dal porto di Palermo, la nave Rubattino della compagnia Tirrenia, diretta verso il punto individuato, a circa due miglia dal porto di Palermo, per eseguire le operazioni di trasferimento delle persone che attualmente si trovano sulla nave Alan Kurdi. Le operazioni si svolgeranno sotto il coordinamento tecnico della Guardia Costiera e vedranno il coinvolgimento, oltre che di diverse motovedette, anche della nave Diciotti della Guardia Costiera.

La Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, sta seguendo in prima persona gli sviluppi della vicenda: “Desidero ringraziare la Protezione civile, la Croce Rossa Italiana e la Guardia Costiera per l’impegno e la dedizione rivolti al salvataggio delle persone. Il loro è un ruolo fondamentale e decisivo per l’attuazione delle disposizioni contenute nel provvedimento al quale abbiamo lavorato nei giorni scorsi e adottato ieri dalla Protezione civile”, dichiara la ministra.