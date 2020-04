Coronavirus: Meloni, 'contano istanze di chi in trincea lavoro non fumose task force' (2)

IL CORONAVIRUS NEL MONDO - 17 APRILE

Roma, 17 apr. (askanews) - Alcune immagini dal mondo sull'emergenza coronavirus, il 17 aprile. IRLANDA A Belfast non ci si accontenta delle birre in lattina o in bottiglia e una catena di pub si è organizzata per la consegna a domicilio di pinte di Guinness appena spillata in un furgone. Ne portano anche 300 al giorno. MALESIA A sorvegliare le strade di Kemaman, in Malesia, c'è una figura ...