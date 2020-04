Coronavirus: Benifei, 'Lega in Ue affossa eurobond, Salvini contro Italia'

Roma, 17 apr. (Adnkronos) - “In questi giorni il Parlamento Europeo sta discutendo sulle misure per contrastare gli effetti della pandemia da Covid-19. Come Socialisti&Democratici abbiamo lavorato affinché tutti i Paesi e le diverse categorie sociali abbiano ciò che serve per riprendersi velocemente, riuscendo anche a inserire nel testo i recoverybond”. Lo dice Brando Benifei, capodelegazione del Pd al Parlamento Europeo.

"Purtroppo, anche stavolta siamo costretti a constatare che la Lega fa la voce grossa in Italia, ma in Europa lavora contro gli interessi del nostro Paese. Dopo aver rischiato di far saltare gli aiuti immediati nella scorsa plenaria, ecco che ieri hanno votato contro un emendamento che chiedeva l'istituzione dei coronabond da emettere con debito mutualizzato, e sarebbe stato approvato se i leghisti avessero votato a favore”.

Tuttavia, precisa l’eurodeputato, “la Risoluzione in discussione mantiene nel testo finale la possibilità di creare i recoverybond. Per questo - conclude Benifei - mi auguro che oggi, al voto finale, tutti lavorino per il nostro Paese, invece che impedire che l’Europa faccia la sua parte per poi potersene lamentare quando si torna in Italia, raccogliendo consenso ingannando gli italiani”.