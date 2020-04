Coronavirus: Gallera, 'sì a manifestazioni di interesse per altri test sierologici'

Milano, 17 apr. (Adnkronos) - Regione Lombardia "non ha alcuna esclusiva con nessuno" sui test sierologici. Lo ha spiegato l'assessore al Welfare, Giulio Gallera, in audizione in consiglio regionale della Lombardia.

"Aria (l'agenzia regionale per gli acquisti, ndr) - dice l'assessore - sta uscendo con una manifestazione di interesse: in attesa di una gara nazionale, tutti coloro che hanno test che danno una certa performance per l'immunizzazione parteciperanno. Noi non abbiamo mai avuto rapporti esclusivi con nessuno sui test: l'unico di cui avevamo evidenza era quello della Diasorin". Ma oggi, ribadisce, "usciamo con una manifestazione di interesse per cui qualsiasi nuovo operatore che faccia test sierologici possiamo ingaggiarlo". E ancora: "Avremo bisogno di farne tanti. Siamo 10 mln di cittadini, non c'è limitazione nei confronti di nessuno".