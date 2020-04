Coronavirus: Scotto, 'Bonomi critica ma per aziende stanziati 400 mld'

Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "Bonomi dice che la politica è smarrita e i sindacati ideologici. Ma ci sono 400 miliardi sul piatto per salvare le imprese. Non sono spiccioli. Riaprire è necessario, ma in sicurezza. Quella che in tempi di pace le imprese non sono in grado di garantire, figuriamoci in tempi di COVID 19. Prima di criticare gli altri forse la Confindustria dovrebbe anche guardare un po’ in casa sua. Dalla crisi si esce solo con uno spirito di collaborazione, non con i distinguo ideologici". Lo sottolinea il coordinatore dell’iniziativa politica di Articolo Uno, Arturo Scotto.