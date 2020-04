Coronavirus: Pd, 'Fontana non faccia scaricabarile su Ats per contagi Rsa'

Coronavirus, Trump: un piano in 3 fasi per riaprire l'America

Roma, 17 apr. (askanews) - È il momento di riaprire l'America, Stato per Stato, sulla base di dati verificabili per evitare una nuova ondata di contagi da coronavirus, ha detto Donald Trump in conferenza stampa alla Casa Bianca, presentando il piano, che chiameremo, ha detto "Opening Up America Again". É quello che stiamo per fare, riapriamo il Paese. Il presidente degli Stati Uniti ha parlato di ...