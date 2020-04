Coronavirus: Labriola (Fi), 'è ora di riaprire con giuste precauzioni'

Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Chiudere l’Italia per il Coronavirus è stato semplice, ora per riaprire ci vuole coraggio, basta tergiversare. Gli italiani sono stanchi di stare in casa con l’incertezza del domani. Nella fase più difficile hanno dimostrato di saper rispettare le regole, adesso bisogna dare loro fiducia per affrontare la fase due, ma una domanda nasce spontanea il governo sa come affrontarla? Il governo sia chiaro, riapra il Paese e ci ridia la libertà di vivere, senza paura ma con le giuste precauzioni”. Lo afferma Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia.