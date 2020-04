Coronavirus: Salvini, 'no indagini procure mentre muoiono 500 persone al giorno'**

Social

Chiara Ferragni e Fedez, stacchetto da Tik Tok. Il balletto parte bene ma finisce così così. Guarda il video

Stacchetto da Tik Tok per Chiara Ferragni e Fedez. Moglie e marito si dilettano con un balletto che poi postano puntualmente su Instagram. Chiara indossa un paio di pantaloni fucsia e un top nero. Fedez, come spesso, è a petto nudo e in pantaloncini e quindi mette in bella mostra tutti i tatuaggi che colorano la sua pelle. Il balletto dura appena dieci secondi ma i due dimostrano di essere ...