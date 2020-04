Coronavirus: Giachetti, 'Colao premier? quando ripartiremo servirà squadra all'altezza'

Musica

Vasco Rossi annulla i concerti di giugno. Se possibile spettacoli a settembre, in caso contrario nel 2021

Anche Vasco Rossi rompe gli indugi e di fatto annuncia il rinvio delle tappe del suo tour inizialmente programmato per il mese di giugno. Se possibile i concerti saranno posticipati al mese di settembre, in caso contrario i fan dovranno aspettare il mese di giugno 2021. Il Comandate parla ai suoi fan attraverso i social, come sempre. E lo fa in maniera spiritosa - per quanto possibile - ...