Coronavirus: Gasparri, 'su mascherine servono norme chiare'

Roma, 16 apr. (Adnkronos) - “Sul tema delle mascherine si assuma oggi stesso una decisione normativa e definitiva. Bisogna stabilire i prezzi dei vari modelli per porre fine a speculazioni". Lo chiede il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

"Il commissario Arcuri -ricorda- ha ipotizzato questa scelta più volte ma è tempo di adottarla. Basta imbrogli e speculazioni. Verifiche sulla robaccia che arriva dalla Cina e da altre parti del mondo per mandarla al macero, circolazione in quantità adeguate di prodotti idonei, accelerazione della riconversione di molte aziende produttive e soprattutto fissazione oggi stesso di prezzi vincolanti. Chi imbroglia in galera. Ora basta. Si passi ai fatti. Lo dico alle 15.00 del 16 aprile, spero che entro le 24.00 questo auspicio sia tradotto in norma, altrimenti tutte queste strutture eccezionali fatte dal governo che ci stanno a fare? È un governo questo da operetta, inadeguato in tempi normali, pericoloso in tempi di emergenza. Almeno Arcuri, uomo pratico, imponga la decisione”.