Migranti: Fratoianni, 'appello al governo, non abbandoni nessuno' (2)

(Adnkronos) - "Nei prossimi giorni le condizioni meteo favoriranno nuove partenze, nel fine settimana potremmo trovarci di nuovo con centinaia di persone in mare senza alcun dispositivo di soccorso. Nessun Paese civile può permettersi di abbandonare le persone in mare in questo modo lasciando che solo i più fortunati arrivino sulle nostre coste autonomamente e con maggiori pericoli per la salute pubblica".

“Chiediamo per questo come rappresentanti parlamentari ed istituzionali che sostengono questo Governo un incontro urgente alla Ministra dei Trasporti ed alla Ministra dell'Interno per confrontarci sulle misure che il Governo intende adottare per gestire il fenomeno in questo difficile frangente.”

Questi i parlamentari europei che hanno aderito all'appello: Pietro Bartolo, Pierfrancesco Majorino, Massimiliano Smeriglio. Deputati/e Enza Bruno Bossio, Laura Boldrini, Vittoria Casa, Jessica Costanzo, Lorenzo Fioramonti, Nicola Fratoianni, Alessandro Fusacchia, Chiara Gribaudo, Paolo Lattanzio, Riccardo Magi, Gennaro Migliore, Rossella Muroni, Matteo Orfini, Erasmo Palazzotto, Luca Pastorino, Giuditta Pini, Fausto Raciti, Luca Rizzo Nervo, Doriana Sarli, Angela SchiròGiorgio Trizzino, Massimo Ungaro. Senatori/senatrici: Gregorio De Falco, Loredana De Petris, Davide Faraone, Elena Fattori, Francesco Laforgia, Paola Nugnes, Sandro Ruotolo, Francesco Verducci. Consiglieri Regionali : Alessandro Capriccioli, Marco Grimaldi, Gianni Pastorino, Elly Schlein, Michele Usuelli, Massimo Zedda.