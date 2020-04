Milano: arresto per spaccio cocaina, in casa 6 chili Cobret e due armi da fuoco

Milano, 16 apr. (Adnkronos) - Arrestato dalla polizia locale di Milano per spaccio di cocaina e detenzione di armi un cittadino italiano di origini albanesi di quarant'anni, I.E. In casa, gli hanno trovato sei chili della sostanza utilizzata per produrre la Cobret, la cosiddetta “eroina dei poveri”, un altro etto di cocaina, due armi da fuoco e oltre sessanta proiettili, di cui sette nel caricatore di una delle due armi. Le armi sono una Smith & Wesson calibro 44 e una Star calibro 9 millimetri con matricola abrasa - e 64 proiettili.

Nelle fasi dell'arresto, l'uomo era molto ostile: ha fatto resistenza agli agenti, con le manette ha rovinato il veicolo di servizio e, in più occasioni, ha minacciato di morte i vigili con frasi come “quando esco vi metto una pallottola in testa”, “quando esco vi cerco e vi ammazzo e se non esco io lo faccio fare da qualcuno”.