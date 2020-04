Coronavirus: Collina, 'Mes senza vincoli utile alla sanità'

Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "I 36 miliardi del Mes senza vincoli potrebbero servire per rifinanziare il fondo articolo 20 della legge 67/1988 (programma pluriennale di interventi edilizi) e fare in un solo anno, l’equivalente di quanto lo Stato ha fatto negli ultimi 15, in termini di investimenti sanitari". Lo sottolinea il senatore Pd Stefano Collina, presidente della commissione Sanità a Palazzo Madama.

"Resta giustificata la cautela assunta ieri dal Presidente Conte- continua- ma se fosse confermata l'assenza di condizionalità, i miliardi del Mes sarebbero una iniezione di capitale eccezionale, che mai si è vista nella storia della programmazione sanitaria del paese".