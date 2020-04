Palermo: ordinanza, le accuse degli ex dipendenti ospizio lager 'schiaffi e pugni'

Palermo, 16 apr. (Adnkronos) - I maltrattamenti agli anziani ospiti della casa di riposo 'Bell'Aurora' di Palermo "erano abituali". A riferirlo, come scrive il gip Fabio Pilato nell'ordinanza di custodia cautelare, sono anche gli ex dipendenti dell'ospizio sequestrato. Sono sei gli arresti, tra cui l'amministratrice oltre agli operatori e inservienti. Due degli ex dipendenti hanno raccontato agli inquirenti "che Cristina Catalano" "maltrattava abitualmente gli anziani ospiti della struttura". "L'ipotesi ha trovato piena conferma nel corso dell’attività tecnica successivamente effettuata tramite riprese video e audio all’interno della struttura di Via Emerico Amari 112".

Il gip ricorda, quindi, "la serialità delle condotte poste in essere secondo un disegno unitario e ripetitivo" in cui si sottoponevano "le persone offese a sofferenze fisiche" con "strattoni, schiaffi, rifiuto di aiutare i degenti che chiedono di essere portati in bagno" e "sofferenze psichiche" tra cui insulti, mortificazioni, minacce, urla.