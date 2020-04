Coronavirus: Fornaro, 'nessun condono tombale per nessuno'

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "Nel pieno della più grave crisi sanitaria ed economica del secondo dopoguerra, è in atto una campagna propagandistica, con in prima linea il leader della Lega Salvini, per premiare gli evasori con un condono tombale. Gli italiani onesti hanno avuto in queste settimane la conferma che chi ha evaso in questi anni ha sottratto risorse fondamentali a settori pubblici come la sanità attentando di fatto alla salute e quindi alla vita di tutti cittadini. Nessun premio ai furbetti e agli evasori seriali: nessun condono tombale per nessuno”. Lo sottolinea Federico Fornaro, capogruppo di Leu alla Camera.