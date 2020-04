Coronavirus: Berlusconi, 'non demonizzare Mes, assurdo non usarlo senza condizioni' (2)

(Adnkronos) - "Significa anche dare da mangiare a chi è malato e a chi rischia di ammalarsi. Significa infine ristrutturare le fabbriche e i luoghi di lavoro per adeguarli all’esigenza di evitare il contagio. Tutte cose che tra l’altro generano lavoro e fanno circolare liquidità. C’è di più: l’utilizzo dei fondi del Mes è la precondizione tecnica/legale che mette la Bce in grado di decidere di comprare i titoli dello Stato italiano senza limiti prefissati. In altre parole questo significa per la Bce la possibilità di assumere il ruolo, che tante volte abbiamo invocato, di prestatore di ultima istanza nei confronti di un Paese in difficoltà".