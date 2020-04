Rai: Di Nicola (M5S), 'Foa inadeguato, mette pietra tombale su autonomia cronisti' (2)

(Adnkronos) - “Purtoppo Foa non si ferma qui - continua Di Nicola - Parlando della lettera personale inviata dal presidente della Vigilanza Barachini ai vertici della Rai e delle polemiche sulla conferenza stampa del presidente Conte, con le successive straripanti interviste in tutti i Telegiornali a Salvini e Meloni, definisce la questione chiusa e ‘normale’ la replica e gli spazi dati alle opposizioni. Con ciò rivelando una concezione dell'informazione piegata agli interessi politici e di parte anche su questo fronte non compatibile con i normali canoni della corretta informazione".

"Per tutto questo Foa non è il presidente di garanzia di cui la Rai ha bisogno. E' arrivato il momento di voltare pagina per non far cadere più in basso il servizio pubblico”, conclude l'esponente M5S.