Coronavirus: i bambini di Capaci leggono le fiabe per adulti e piccini in quarantena

Palermo, 14 apr. (Adnkronos) - I bambini di Capaci, piccolo centro del palermitano, leggono le fiabe per gli altri - adulti e piccini - in quarantena come loro. Tutti i giorni, a partire da domani pomeriggio alle 17, dal lunedì al venerdì, attraverso gli smartphone dei genitori 40 bambini si collegano e si riprendono mentre leggono. Le prove sono state fatte in questi giorni e i bimbi sono entusiasti di passare qualche ora in allegria e di intrattenere chi è chiuso in casa. I bambini leggeranno le fiabe di Capuana, autore siciliano della corrente verista.

Tra i piccoli attori-lettori Christian Di Fiore, Giorgia Tarallo, Irene e Aurora Balistreri, Ennio ed Edoardo Tramontana. Si tratta di una collaborazione tra i piccoli e grandi Teatranti Instabili e la biblioteca comunale "Francesca Morvillo" di Capaci dove i bambini della compagnia hanno fatto lezione nei mesi scorsi. I video si potranno vedere nelle rispettive pagine Facebook della biblioteca e della compagnia teatrale. Lo scopo è regalare un momento di intrattenimento e di cultura da e per un luogo che i ragazzi hanno imparato a vivere come la loro casa. Felici della risposta da parte dei ragazzi, il bibliotecario Nino Fedele e l'assessore alla cultura Rita Di Maggio.

"È un onore essere parte di questa comunità - dice Maria Ansaldi, regista della compagnia i Teatranti instabili - la nostra è una comunità unita, ci prendiamo cura uno dell'altro". Da mercoledì alle 17 tutti collegati.