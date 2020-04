Coronavirus: 40.000 domande per bonus baby sitting, pagamento il 15 aprile

Roma, 13 apr. (Adnkronos) - I 200.000 congedi parentali richiesti nell'ambito delle misure previste per l'emergenza coronavirus sono stati retribuiti per la grande maggioranza direttamente dalle aziende ai dipendenti, mentre le oltre 40.000 domande per il bonus baby sitting sono al vaglio dell’Inps per andare in pagamento (nel libretto famiglia) il 15 aprile anch’esse. E' quanto si apprende da fonti di governo.